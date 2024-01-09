موجة برد شديدة تضرب وسط أوروبا وشرقها

وارسو-سانا

شهدت معظم دول وسط أوروبا وشرقها موجة برد تسببت بانقطاع التيار الكهربائي ومشكلات في قطاع النقل ببولندا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن معهد الأرصاد الجوي البولندي قوله: “إن درجات الحرارة انخفضت جداً ووصلت إلى 23 تحت الصفر في شمال شرق البلاد”.

وحذر المعهد من أن هذه الموجة القارسة ستطال معظم المناطق مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة مرة جديدة خلال هذا الأسبوع.

وفي شمال شرق بولندا انقطعت الكهرباء عن 2200 منزل وفي مدينة داوغافبيلس ثاني أكبر مدن لاتفيا انخفضت درجة الحرارة إلى 29.5 درجة مئوية تحت الصفر وفي ليتوانيا سجلت 28 درجة مئوية تحت الصفر وفي مدينة زاراساي غرب ليتونيا توفيت امرأة بسبب البرد وبقي طلاب المدارس الابتدائية في منازلهم في معظم أنحاء البلاد.

وفي مولدوفا بين أوكرانيا ورومانيا انقطعت الكهرباء اليوم عن 22 ألف منزل وتسببت موجة البرد بإلغاء وتأخير رحلات في مطار العاصمة تشيسيناو.

وأدى تساقط الثلوج في رومانيا إلى تحويل مسار رحلتين في مطار إياسي وأغلق عدد من الطرق في المناطق الشرقية.

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