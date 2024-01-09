المقاومة الفلسطينية تكبد الاحتلال خسائر كبيرة في قواته بقطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي واستهداف آلياته العسكرية ونصب الكمائن لجنوده في قطاع غزة المنكوب.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: إن مقاتليها خاضوا خلال الساعات الـ 24 الماضية اشتباكات ضارية مع قوات العدو بالأسلحة الرشاشة والقذائف بمناطق متفرقة من القطاع، وأوقعوهم بين قتيل ومصاب بينما أفشلوا محاولة قوة صهيونية لتحرير أحد أسرى العدو في مخيم البريج شمال القطاع واشتبكوا معها من مسافة صفر وحققوا إصابات مباشرة في صفوفها.

واستهدفت المقاومة بقذائف الياسين 105 قوة صهيونية أخرى داخل إحدى المدارس قرب منطقة المحطة بمدينة خان يونس جنوب القطاع وقتلت جميع أفرادها بينما دمرت دبابة وناقلة جند وأجهزت على جنديين كانا بجوارها شمال غرب مدينة غزة.

كما استهدفت المقاومة “تل أبيب” ومستوطنات الاحتلال في سديروت ونير عام ومحيط قطاع غزة برشقات صاروخية رداً على مجازره المستمرة بحق أهالي قطاع غزة.

واعترف العدو الإسرائيلي اليوم بمقتل 9 من جنوده وإصابة آخرين خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة في الـ 24 ساعة الماضية.

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