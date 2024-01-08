محتجون مؤيدون لفلسطين يغلقون جسوراً ونفقاً بمدينة نيويورك

واشنطن-سانا

تظاهر محتجون مؤيدون لفلسطين في مدينة نيويورك الأمريكية وطالبوا بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

ونقلت وكالة رويترز عن وسائل إعلام محلية قولها: إن عشرات المتظاهرين المحتجين أغلقوا عدة جسور ونفقاً وجلسوا وسط الطرق ورددوا هتافات مناهضة لشرطة نيويورك و”إسرائيل” وطالبوا بوقف الحصار عن غزة ووقف فوري لإطلاق النار، مشيرة إلى أن حركة السير توقفت على جسور بروكلين ومانهاتن ووليامزبورج فوق نهر إيست ريفر وكذلك عند نفق هولاند الذي يربط مدينة نيويورك بنيوجيرزي مروراً بنهر هدسون.

وكانت منظمة الصوت اليهودي من أجل السلام وحركة الشباب الفلسطيني والاشتراكيون الديمقراطيون الأمريكيون في نيويورك وغيرها من المنظمات أعلنت عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس أنها مشاركة في تنظيم هذا الاحتجاج.

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