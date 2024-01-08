منتخب سورية الأول لكرة القدم يتعادل مع نظيره الماليزي في مباراة ودية تحضيراً لكأس آسيا

الدوحة-سانا

تعادل منتخب سورية الأول لكرة القدم مع نظيره الماليزي بهدفين لمثلهما في مباراة ودية جمعتهما اليوم على ملعب نادي العربي في قطر ضمن تحضيراته التي يجريها استعداداً لكأس آسيا التي ستفتتح منافساتها السبت القادم بلقاء منتخب أوزبكستان بدور المجموعات.

وتأخر منتخبنا بهدف في شوط المباراة الأول في الدقيقة 39 وأدرك التعادل عن طريق بابلو صباغ في الدقيقة 71 قبل أن يتقدم بهدف لإبراهيم هيسار بعدها بثلاث دقائق لكن المنتخب الماليزي أدرك التعادل في الدقيقة 78.

وهذه المباراة هي الودية الثانية خلال فترة التحضيرات للاستحقاق الآسيوي القادم حيث التقى مع منتخب قيرغيزستان وتعادل معه بهدف لمثله ضمن معسكره التدريبي الذي أقامه مؤخراً في الإمارات العربية المتحدة.

محمد الخاطر

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