روسيا تطور مواد جديدة للصناعات العسكرية

موسكو-سانا

توصل علماء روس إلى تطوير مواد جديدة لتلبية احتياجات شركات الصناعة العسكرية الروسية.

ونقل موقع روسيا اليوم عن البروفيسورة سفيتلانا خاشيروفا نائب رئيس جامعة قبردينو بلقاريا لشؤون الأبحاث والعلوم قولها: تمكنا في مختبرنا الجديد من تطوير بوليمرات تدعى بوليمرات البنية الفوقية وهو أمر واعد لإنتاج مجموعة كاملة من المواد المركبة ذات خصائص أداء محسنة.

وأوضحت خاشيروفا أن استخدام بوليمرات البنية الفوقية بدلاً من المعدن يمكن أن يقلل الوزن بشكل كبير ويزيد من مقاومة التآكل للمنتجات، مشيرة إلى أن المواد الجديدة التي تم تطويرها ستستخدم في العديد من مجالات الصناعة العسكرية وفي إنتاج الأجنحة والعناصر الأخرى للطائرات وفي صناعة بعض أجزاء المركبات المدرعة.

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