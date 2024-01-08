المرأة في القانون السوري… محاضرة في رابطة الخريجين الجامعيين بحمص

حمص-سانا

مكانة المرأة في المجتمع عبر العصور وحقوقها والتشريعات السورية التي تم تعديلها لتنصف المرأة ودور الإعلام في تغيير النظرة المجتمعية عنها أبرز ما تضمنته محاضرة “المرأة في القانون السوري” التي قدمها المحامي مرهف شهله ضمن مقر رابطة الخريجين الجامعيين في حمص.

وتناول شهله في معرض حديثه بداية الدور المحوري للمرأة في نهضة المجتمعات وقدرتها على التغيير الإيجابي، موضحا أن التشريعات السورية جاءت منصفة للمرأة بدءاً من دستور الجمهورية العربية السورية مروراً بكل القوانين والتشريعات المعمول بها، إضافة إلى تمكين المرأة من ممارسة حقها الانتخابي في الترشح والانتخاب وحق التعليم الإلزامي حتى نهاية المرحلة الإعدادية وحقها في التعليم الجامعي ودخولها الجيش.

ودعا شهله في ختام حديثه جميع أفراد المجتمع إلى التكافل فيما بينهم ورفع الوعي حول أهمية الأسرة في تكاتف المجتمع وبناء الوطن من خلال المناهج الدراسية إلى جانب الخطط الاقتصادية التي تمكن المرأة من تعزيز دورها في المجتمع، إضافة إلى برامج وطنية لتصون العلاقة بين الأزواج لخلق جو أسري صحي للأطفال والعائلة.

رشا محرز

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