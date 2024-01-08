وفاة أسطورة الكرة الألمانية بكنباور

برلين-سانا

توفي اليوم فرانتس بكنباور أحد أساطير كرة القدم الألمانية عن عمر يناهز 78 عاماً.

ونقل موقع روسيا اليوم عن وسائل إعلام ألمانية تأكيدها خبر وفاة أسطورة كرة القدم الألمانية عن عمر 78 عاماً والذي حاز لقب بطل العالم كلاعب عام 1974 وكمدرب في 1990.

يذكر أن بكنباور الحائز جائزة الكرة الذهبية الأوروبية مرتين في 1972 و1976 شغل مدرب منتخب ألمانيا الغربية في سبعينيات القرن الماضي ومدرب “دي مانشافت” بين 1984 و1990 والإداري السابق في نادي بايرن ميونيخ في التسعينيات، وكان انسحابه من الحياة العامة في السنوات الأخيرة بسبب مشكلات صحية.

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