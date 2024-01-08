تأمين 50 بالمئة من حاجة الزراعة في سورية للأسمدة الآزوتية

دمشق-سانا

تمكنت وزارة الزراعة من تأمين 50 بالمئة من حاجة الفلاحين في سورية للأسمدة الآزوتية لزراعة المحاصيل والأشجار المثمرة.

مدير الأراضي والمياه في وزارة الزراعة الدكتور جلال غزالة، أوضح أنه تم توقيع عقود مقايضة مع إحدى الدول الصديقة لتوريد 50 ألف طن من سماد اليوريا وصلت الموانئ السورية، وهي تشكل 50 بالمئة من الاحتياجات المقدرة بـ 100 ألف طن، حيث نقلت دفعات منها إلى فروع المصرف الزراعي بالمحافظات لتوزيعها على الفلاحين، مع استمرار الإعلان عن المناقصات لتأمين كميات أكبر من الأسمدة في الفترة القادمة.

ولفت إلى أن الوزارة بالتعاون مع كل الوزارات والجهات المعنية أمنت خلال الأشهر الماضية ما يقارب كامل احتياج محصول القمح لأهميته القصوى من السماد الآزوتي، من خلال الكميات الموردة وتشغيل معمل الأسمدة بحمص لتصنيع حوالي 38 ألف طن سيتم استلامها وشحنها إلى فروع المصرف الزراعي.

وأكد غزالة أن الوزارات والجهات المعنية قدمت جملة تسهيلات للقطاع الخاص لاستيراد أكبر كمية ممكنة من الأسمدة الآزوتية، وهي متاحة في الأسواق بالأسعار الرائجة ويمكن للفلاحين الحصول عليها لتغطية احتياجاتهم لبقية المحاصيل والأشجار المثمرة، إضافة إلى منح التراخيص لإقامة خمسة معامل للقطاع الخاص لتصنيع الأسمدة الفوسفاتية، ومنحها الترخيص اللازم، ومراقبة وتحليل منتجاتها لتكون مطابقة للمواصفات القياسية السورية.

غصوب عبود

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