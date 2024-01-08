البابا فرنسيس يدعو إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

الفاتيكان-سانا

دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إليه بشكل عاجل.

وذكرت وكالة وفا أنه فيما يخص قضايا الشرق الأوسط أعاد البابا فرنسيس في كلمته السنوية اليوم خلال لقائه السلك الدبلوماسي المعتمد لدى الفاتيكان، نداءه لوقف إطلاق النار الفوري على جميع الجبهات، معتبراً أن “الحرب في حقيقتها مأساة فظيعة ومجزرة عديمة الفائدة، تنقض كرامة كل شخص على هذه الأرض”.

ولفت إلى أن الفاتيكان متألم لعشرات الضحايا الفلسطينيين ومعظمهم من الأطفال والنساء.

وطالب بابا الفاتيكان بإدخال المساعدات الإنسانية فوراً إلى قطاع غزة وبأن تحمى المستشفيات والمدارس وأماكن العبادة.

وكان البابا فرنسيس دعا غير مرة إلى وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إليه، معرباً عن حزنه حيال قصف الاحتلال للمستشفيات والكنائس في القطاع.

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