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المقاومة اللبنانية تستهدف مواقع وتجمعات للعدو الإسرائيلي عند المناطق الحدودية اللبنانية الفلسطينية

2024-01-08

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية بالأسلحة المناسبة اليوم مواقع وتجمعات لجنود العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة محققة فيها إصابات مباشرة.

وذكرت المقاومة في بيانات منفصلة أنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة، ‌‌‌‏استهدفت المقاومة موقعي ‏رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وحدب البستان بالأسلحة المناسبة، وحققت فيهما إصابات مباشرة”.‏ ‏

كذلك استهدفت المقاومة تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة شتولا وفي محيط موقع جل العلام بالأسلحة الصاروخية، موقعة أفرادها بين قتيل ومصاب.‏ ‏

وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت أمس العدو الإسرائيلي في ثكنة زرعيت ‏بصواريخ بركان، وفي ثكنة شوميرا وموقعي المرج والرادار ‏بالأسلحة المناسبة، وحققت فيها إصابات مباشرة.

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المقاومة اللبنانية تستهدف مواقع وتجمعات جنود العدو الإسرائيلي عند المناطق الحدودية

بيروت-سانا استهدفت المقاومة اللبنانية بالأسلحة المناسبة اليوم مواقع وتجمعات لجنود العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية

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