طقس الغد… الجو بين الصحو والغائم جزئياً وفرصة لهطل زخات محلية

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بحوالي “3 إلى 6” درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي يترافق مع تيارات جنوبية غربية في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع فرصة لهطل زخات محلية من المطر، وخاصة على المنطقة الساحلية، ويكون سديمياً مغبراً على المناطق الشرقية والبادية والجزيرة.

وتكون الرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 50 كم /سا في المنطقتين الغربية والجنوبية، وتكون جنوبية شرقية في باقي المناطق، مثيرة للغبار، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..