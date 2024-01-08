الصين تؤكد رفضها التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية

بكين-سانا

أعربت الصين عن رفضها الشديد للتدخل الخارجي في شؤونها الداخلية، داعية إلى التوقف عن خلق المواجهات وتفاقم التوترات الإقليمية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في مؤتمر صحفي: إن بلادها تعارض بشدة قيام دول بتشكيل دوائر صغيرة حصرية باسم التعاون والتدخل بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين ومهاجمتها وتشويه سمعتها والتحريض على المواجهة، معربة عن قلق بلادها البالغ إزاء المحتوى غير المناسب المتعلق بالصين في الوثائق والحوارات ذات الصلة التي عقدتها الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية.

وأضافت ماو: إن الوضع الحالي في بحر الصين الجنوبي مستقر بشكل عام، مؤكدة أن الصين دافعت بحزم دائما عن سيادتها الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية، كما أنها تلتزم بالتعامل بشكل صحيح مع الخلافات مع الدول المعنية من خلال الحوار والتشاور إلا أن بعض الدول من خارج المنطقة تستعرض قوتها وتثير المواجهة في بحر الصين الجنوبي، الأمر الذي لا يفضي إلى السلام والاستقرار.

وأكدت المتحدثة أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين وقضية تايوان هي شأن داخلي صيني بحت ولا تسمح بأي تدخل من أي قوى خارجية، لافتة إلى أن مفتاح الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان هو الالتزام بمبدأ صين واحدة، والمعارضة الحازمة للنزعة الانفصالية لاستقلال تايوان.

وأوضحت ماو أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ ليست لعبة شطرنج بين القوى الكبرى، داعية الأطراف المعنية إلى الاحترام الجاد لجهود دول المنطقة للحفاظ على السلام والاستقرار والتخلي عن عقلية الحرب الباردة والتوقف عن خلق المواجهات بين المعسكرات وتفاقم التوترات الإقليمية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency