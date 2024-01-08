إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدد من الجهات التابعة للزراعة والصناعة والنقل

دمشق-سانا

أقرت اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدد من الجهات التابعة لوزارات الزراعة والصناعة والنقل.

وخلال اجتماعها اليوم في مبنى وزارة التنمية الإدارية أقرت اللجنة نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في المؤسسة العامة للأعلاف وللمؤسسة العامة للدواجن، والمؤسسة العربية الطبية “تاميكو”، وللعاملين في المديرية العامة للموانئ.

وفي تصريح للصحفيين أعلن مدير عام المؤسسة العامة للأعلاف المهندس عبد الكريم شباط أن عدد المستفيدين من نظام التحفيز الوظيفي يبلغ 1170 عاملاً، فيما بين مدير عام المؤسسة العامة للدواجن الدكتور سامي أبو دان أن عدد المستفيدين من نظام التحفيز الوظيفي 778 عاملاً من مختلف الشرائح والاختصاصات.

مدير عام المؤسسة العربية الطبية “تاميكو” الدكتور خلدون حربه لفت إلى أن عدد المستفيدين في المديرية يبلغ 247 عاملاً، مشيراً إلى أهمية القيمة المضافة لنظام التحفيز الوظيفي للعاملين والمؤسسة في زيادة الإنتاج.

جيما إبراهيم

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