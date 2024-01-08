تنظيم 45 ضبطاً تموينياً بحلب وتغريم المخالفين بمبلغ 146 مليون ليرة

حلب-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب 45 ضبطاً تموينياً خلال أسبوع أثناء جولاتها على الأسواق، وتم تغريم المخالفين بمبلغ 146 مليون ليرة سورية.

وبين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس أحمد سنكري في تصريح لمراسل سانا أن الضبوط تنوعت بمخالفات، طالت 7 سرافيس يقوم أصحابها بالتلاعب بأجهزة التتبع “جي بي إس” والاتجار بالمازوت في السوق السوداء، ومخبزاً سياحياً بمخالفة الاتجار بالدقيق التمويني، وأربعة مخابز بمخالفة سوء صناعة الخبز ونقص الوزن، إضافة إلى ضبط محل بمنطقة الأشرفية يتاجر بالخبز كعلف للحيوانات، حيث صودر منه 720 كيلوغراماً.

كما شملت الضبوط أيضا معمل بلوك بحي الراموسة يقوم بالاتجار بالإسمنت، وشخصاً بمنطقة السفيرة يتاجر بمواد غذائية غير مخصصة للبيع.

قصي رزوق

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