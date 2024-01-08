زراعة 250 غرسة روبينيا في بلوران بريف اللاذقية

اللاذقية-سانا

نفذت جمعية سوق الضيعة بالتعاون مع دائرة الحراج في مديرية زراعة اللاذقية حملة تشجير في منطقة بلوران بريف اللاذقية الشمالي.

وأوضحت رئيسة الجمعية زينة وليد في تصريح لمراسلة سانا أن الحملة هي الثالثة منذ شهر تشرين الثاني من العام الماضي، ويشارك فيها متطوعون شباب من طلاب المدارس والجامعات، وتشمل زراعة 250 غرسة روبينيا في بلوران، في حين يستمر موسم التشجير حتى بداية نيسان القادم بهدف الحفاظ على الغطاء النباتي، ولا سيما في الأماكن التي تعرضت للحرائق.

من جانبه ذكر المهندس نور ريا رئيس شعبة حراج قسطل معاف أن الحملة شملت زراعة ما يقارب 8 دونمات من روبينيا، وهو نبات حراجي شوكي له قيمة علفية ومناسب لمناخ وبيئة المنطقة.

صفاء علي

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