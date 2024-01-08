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المقاومة العراقية تستهدف قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة رميلان غير الشرعية

2024-01-08

بغداد-سانا

استهدفت المقاومة العراقية بالطيران المسير قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة رميلان غير الشرعية بريف الحسكة.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: “استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال ونصرة لأهلنا في غزة ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب، هاجم مقاتلو المقاومة العراقية قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة رميلان بالطيران المسير”، مؤكدة استمرارها بدك معاقل قوات الاحتلال.

وكانت المقاومة العراقية استهدفت أمس بواسطة الطيران المسير قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة قسرك بريف الحسكة وقاعدة عين الأسد غرب العراق.

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