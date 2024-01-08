وزير الزراعة يبحث مع ممثل الفاو تعزيز التعاون في تنفيذ المشروعات المشتركة

دمشق-سانا

بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا اليوم مع ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” بدمشق طوني العتل المراحل التي قطعها مشروع (منتج واحد) الخاص بالزيتون بين الجانبين وضرورة إطلاق مشروعات مماثلة تخص التغيرات المناخية.

وتحدث المهندس قطنا عن أهمية تطوير سبل التعاون بين الوزارة والمنظمة بخصوص المشروعات الزراعية المطروحة للمرحلة القادمة، معتبراً أن مشروع (منتج واحد) بمثابة أداة رئيسية لتحقيق ذلك.

وعرض المهندس قطنا للمشروع القائم على اعتماد برنامج سلاسل القيمة لزيت الزيتون وتوفير فرص وموارد مالية تتيح للفلاح تقديم كل الخدمات الزراعية للمساحات المزروعة من فلاحة ومكافحة وتقليم جيد، وتطبيق أساليب جديدة بخصوص القطاف والتسويق بما يحقق عائداً اقتصادياً جيداً، موضحاً أن الوزارة وضعت مواصفات قياسية لعمل المعاصر ودليلاً لتنظيم قطاف الزيتون، إضافة إلى برنامج إرشادي لتطوير إنتاجية زيت الزيتون، وكل ذلك يحتاج إلى دعم من قبل المنظمات.

واستعرض وزير الزراعة أهمية الأعمال المنجزة لوضع الخارطة الاستثمارية للغوطة الشرقية والمراحل التي وصل إليها هذا المشروع ومشاريع سبل العيش، إضافة إلى مشروعات إعادة تأهيل شبكات الري الحكومية وخاصة في دير الزور وتأمين مضخات على نهر الفرات وإعادة تأهيل شبكة الري في حمص وحماة.

وشدد المهندس قطنا على المشروعات المتعلقة بالتغيرات المناخية وتخفيف آثارها والأمن الغذائي لتطوير الإنتاج والإنتاجية للمحاصيل الاستراتيجية، والتعاون لإعداد قانون لحفظ الأصول الوراثية والبنك الوراثي، وتسجيل الأصناف السورية التي تملك أصلاً وراثياً والأصناف المستنبطة، وبذور الخضار الهجينة المنتجة من القطاع الخاص.

بدوره أعرب العتل عن استعداد المنظمة للتعاون مع الوزارة لتنفيذ كل المشروعات المقترحة للوصول إلى الأهداف المرجوة منها بما يخدم كل الشرائح المستهدفة ويحقق التنمية لها.

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