القوات العراقية تلقي القبض على إرهابيين اثنين في كركوك

بغداد-سانا

ألقت قوات الأمن العراقي اليوم القبض على إرهابيين اثنين خلال عملية في محافظة كركوك شمال البلاد.

وذكر بيان لهيئة الحشد الشعبي نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن “قوة من استخبارات اللواء61 التابع لقيادة عمليات كركوك وشرق دجلة بالحشد الشعبي تمكنت من القبض على إرهابيين اثنين من تنظيم داعش الإرهابي في قضاء الحويجة بكركوك”.

وأضاف البيان: إن الإرهابيين مطلوبان قضائياً وفق أحكام المادة 4 إرهاب، مشيراً إلى أنه تم تسليمهما الى الجهات القضائية لاستكمال الإجراءات بحقهما.

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