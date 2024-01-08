قراءات شعرية متنوعة في اللقاء الأول لجمعية الشعر في اتحاد الكتاب العرب

دمشق-سانا

تضمن اللقاء الأول لجمعية الشعر باتحاد الكتاب العرب في العام 2024 قراءات شعرية مختلفة ومواضيع وكلمات متنوعة في مجال الشعر والثقافة، واستعراض برنامج الجمعية في العام الجاري والتأكيد على ضرورة الالتزام بالهوية ومقاومة الإرهاب إضافة إلى انتخاب مقرر وأمينة سر للجمعية.

ورأى رئيس اتحاد الكتاب العرب الدكتور محمد الحوراني أن الحالة التي تعتمد على المحبة والحرية والالتزام بالمنظومة الوطنية تقدم دعماً قوياً للجمعية والاتحاد، مبينا أن الاتحاد سيقدم للجمعية وأعضائها ما بوسعه لنجاح دورها الأدبي والثقافي.

كما قدم نائب رئيس الاتحاد توفيق أحمد وأعضاء المكتب التنفيذي فلك حصرية والدكتور جهاد بكفلوني ورياض طبرة كلمات عبروا فيها عن الأهمية التي قدمها الشعراء في جمعية الشعر خلال العام الماضي بالمستوى الثقافي والتقني اللائق، وعن ضرورة متابعة هذا الدور والاهتمام بالقضايا الإنسانية والوطنية والشبابية.

وألقى الشعراء يحي محي الدين وهيلانة عطا الله ومروة حلاوة وجابر أبو حسين وغيرهم نصوصاً شعرية، تنوعت في المواضيع الإنسانية والاجتماعية والوطنية.

وانتخب الشعراء الحضور بالتزكية الشاعر أيمن رزوق مقرراً لجمعية الشعر والشاعرة طهران الصارم أمينة لسر الجمعية، وناقشا مع الحضور البرامج القادمة.

محمد خالد الخضر

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