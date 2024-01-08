مقتل 5 أشخاص وإصابة 14 آخرين في انفجار شمال غرب باكستان

إسلام آباد-سانا

قتل 5 من عناصر الشرطة وأصيب 14 آخرون في انفجار قنبلة استهدف سيارة للشرطة في مقاطعة خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان.

ونقلت وكالة شينخوا عن الشرطة المحلية قولها: “إن عناصر الشرطة كانوا في طريقهم لمرافقة فرق التطعيم ضد شلل الأطفال في منطقة باجور عندما انفجرت القنبلة قرب السيارة التي كانت تقلهم، ما أدى إلى مقتل 5 منهم على الفور وإصابة 14 آخرين، العديد منهم في حالة حرجة.

وطوقت قوات الأمن المنطقة وبدأت عمليات البحث عن المشتبهين بتنفيذ العملية في المناطق المحيطة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

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