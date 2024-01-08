تربية الحسكة تنهي صيانة مدرسة خربة السدة بريف القامشلي

الحسكة-سانا

أنهت مديرية تربية الحسكة أعمال صيانة مدرسة خربة السّدة التابعة لناحية تل حميس بريف القامشلي الجنوبي، بدعم من المجلس النرويجي للاجئين.

وأكدت مديرة تربية الحسكة الهام صورخان في تصريح لمراسل سانا أهمية إجراء الصيانة للمدارس وتحديداً في الريف لاستقبال التلاميذ والطلاب لتخفيف الضغط على المدارس ضمن مدينتي الحسكة والقامشلي، كونها تعاني ازدحاماً كبيراً جراء استيلاء ميليشيا “قسد” على المدارس في المناطق التي تسيطر عليها في المحافظة.

واشارت صورخان إلى أن أعمال صيانة وترميم مدرسة خربة السّدة شملت أعمال طلاء كامل وتركيب سور داخلي وتأهيل ساحة المدرسة وتركيب خزانات واجهة إنارة بعد تزويدها بمنظومة طاقة شمسية، فضلا عن تأهيل المرافق الصحية لتناسب الأشخاص ذوي الإعاقة.

يشار إلى أن المديرية أنهت منتصف شهر كانون الأول الفائت صيانة شاملة لمدرسة تل عودة بريف القامشلي.

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