عملية طوفان الأقصى تدخل يوماً جديداً.. أبرز التطورات

القدس المحتلة-سانا

أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الماضي رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي:

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– وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وجرحى جراء قصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي منازل في خان يونس جنوب قطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء في دير البلح ومحيطها وسط قطاع غزة جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي عدداً من المنازل إلى 18 شهيداً.

– وسائل إعلام فلسطينية: 4 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً غرب دير البلح وسط قطاع غزة.