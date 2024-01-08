ارتفاع عدد ضحايا زلزال اليابان إلى 161 قتيلاً و103 مفقودين

طوكيو-سانا

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب محافظة ايشيكاوا والمناطق المحيطة بها وسط اليابان الإثنين الماضي إلى 161 قتيلاً و103 مفقودين، وفقاً للسلطات المحلية.

وذكر بيان صادر عن المحافظة نقلته وكالة فرانس برس أن الزلزال الذي بلغت شدته 7.5 درجات تسبب بانزلاقات أرضية وأعقبه تسونامي أدى أيضاً إلى إصابة نحو 560 شخصاً.

وتجد السلطات معاناة في توصيل إمدادات الإغاثة جراء الطرق المتضررة من الزلزال.

وأفادت حصيلة سابقة اليوم بأن عدد ضحايا الزلزال وصل إلى 126 قتيلاً.

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