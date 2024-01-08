الصحة الفلسطينية: خروج مستشفى شهداء الأقصى من الخدمة حكم بالإعدام على آلاف الجرحى

القدس المحتلة-سانا

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من أن خروج مستشفى شهداء الأقصى عن الخدمة جراء استهدافه المتواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي، هو حكم بالإعدام على آلاف الجرحى والمرضى وسط قطاع غزة.

وأكدت وزارة الصحة في بيان اليوم أن الاحتلال يسعى لإخراج مستشفى شهداء الأقصى من الخدمة بأسلوب جديد من خلال قصفها المتكرر بالمسيرات بشكل متعمد.

وأوضحت الوزارة أن الاحتلال يقوم بإرهاب المرضى والطواقم الطبية في المستشفى عبر قصفه المكثف لأقسامه وساحاته وكل من يتحرك فيه، لافتة إلى أن الجرحى والمرضى يحاولون الفرار من المستشفى تحت نيران مسيرات العدو.

وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق أن العدوان المتواصل على المنظومة الصحية في قطاع غزة أدى لاستشهاد 326 من الكوادر الطبية واستهداف 150 مؤسسة صحية وإخراج 30 مستشفى و 53 مركزاً للرعاية الصحية عن الخدمة في كل مناطق القطاع، لافتة إلى أن الاحتلال لا يزال يعتقل العشرات من الكوادر الصحية في ظروف اعتقال مأساوية.

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