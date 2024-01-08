المقاومة الفلسطينية توقع قتلى ومصابين بصفوف قوات الاحتلال في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

واصلت المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة موقعة قتلى ومصابين في صفوفها.

وقالت المقاومة الفلسطينية في بيان اليوم أن مقاتليها استهدفوا بقذائف “الياسين 105” دبابتي “ميركافا” وجرافة عسكرية للاحتلال الإسرائيلي شرق البريج، وتمكنوا من تفجير نفقين في جنود الاحتلال وحقل ألغام في قوة راجلة مكونة من 7 جنود وأوقعوهم بين قتيل ومصاب.

وأضافت المقاومة أنها استهدفت بوابل من قذائف الهاون تحشيدات الاحتلال الإسرائيلي وآلياته وسط خان يونس جنوب القطاع وفي محور مخيم المغازي وسطه كما استهدفت مستوطنتي “سديروت” و”نير عام” برشقات صاروخية رداً على مجازر العدو بحق أهالي قطاع غزة.

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