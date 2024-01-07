المقاومة العراقية تستهدف بصاروخ بعيد المدى هدفاً للعدو الصهيوني في حيفا

بغداد-سانا

استهدفت المقاومة العراقية بواسطة صاروخ بعيد المدى هدفاً حيوياً للعدو الصهيوني في مدينة حيفا بالأراضي المحتلة عام 1948.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: “استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال ونُصرةً لأهلنا في غزّة وردّاً على مجازر الكيان الغاصب بحقّ الفلسطينيين استهدف مقاومونا بواسطة صاروخ كروز مطور بعيد المدى من طراز “الأرقب” هدفاً حيوياً في حيفا المحتلة خلال الأيام السابقة”، مؤكدة استمرارها في دكّ معاقل العدو.

وكانت المقاومة العراقية أعلنت اليوم استهدافها بواسطة الطيران المسير القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد غرب العراق كما استهدفت قوات الاحتلال الأمريكي الموجودة في قاعدة قسرك بريف الحسكة.

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