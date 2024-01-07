مظاهرات في السويد والبوسنة رفضاً للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

ستوكهولم-سراييفو-سانا

شهدت العاصمة السويدية ستوكهولم والعاصمة البوسنية سراييفو مظاهرات احتجاجية رفضاً للعدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام سويدية أن عشرات الأشخاص تجمعوا أمام مبنى السفارة الأمريكية في ستوكهولم رغم البرد القارس منددين بالعدوان الإسرائيلي ووصفوه بأنه جرائم حرب وإبادة جماعية داعين إلى وقف هذا العدوان.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها فلسطين حرة.. غزة حرة وأوقفوا الإبادة الجماعية وقاطعوا “إسرائيل” مشددين على أن الولايات المتحدة تشارك الاحتلال الإسرائيلي في جرائم الحرب التي يرتكبها.

كما شهدت العاصمة البوسنية سراييفو مظاهرة شارك فيها مئات الأشخاص رغم الطقس الماطر تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على غزة وطالب المتظاهرون خلالها بوقف حرب الإبادة الجماعية في القطاع.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات كتبوا عليها أوقفوا الإبادة الجماعية والحرية لفلسطين.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدواناً متواصلاً على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي خلف حتى اليوم 22835 شهيداً و58416 جريحاً ودماراً هائلاً.

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