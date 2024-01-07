إجراءات وقائية لمكافحة سوسة النخيل في ريف دمشق بعد تسجيل حالات إصابة

ريف دمشق-سانا

اتخذت دائرة وقاية النبات بالتنسيق مع مديرية الحدائق في مديرية الزراعة بمحافظة ريف دمشق التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشار سوسة النخيل الحمراء في المشاتل والمنصفات والحدائق العامة لما تشكله من خطورة على أشجار النخيل.

وأوضحت رئيسة الدائرة المهندسة رشا فرنسيس في تصريح لمراسلة سانا أن الجولات الميدانية مستمرة للقضاء على هذه الحشرة كونها عدو خفي يصعب اكتشافه في بداية الإصابة مشيرة إلى أنه تم تسجيل إصابات عديدة في حدائق ومناطق مختلفة بالمحافظة وتم إزالة 153 شجرة نخيل خلال العام الماضي تبين إصابتها بشدة وتقطيعها ونقلها للمطمر المخصص لها بعد رشها بالمبيد وحرقها لأن المكافحة لم تعط جدوى نظراً لاستفحال الإصابة.

وأكدت فرنسيس أنه تم رش أشجار النخيل في المحافظة وهناك متابعة لعمليات الكشف والتحري بصورة مستمرة من قبل فنيي دائرة الوقاية وتم تعميم برنامج الإدارة المتكاملة للحشرة على المناطق والجهات المعنية كافة وضرورة تطبيقها لرصد الحشرة من خلال المصائد الفرمونية بالتنسيق مع مديرية الحدائق والجهات المعنية الأخرى.

وأشارت إلى أنه تم التوجيه بعدم إجراء أي عملية تقليم إلا خلال شهري كانون الاول والثاني مع إجراء الرش الوقائي بعد كل عملية لمنع انتشار أي إصابة وإجراء كافة عمليات المكافحة المطلوبة وبتوقيتها المناسب.

سفيرة إسماعيل

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