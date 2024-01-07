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المقاومة العراقية تستهدف القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد غرب العراق

2024-01-07

بغداد-سانا

استهدفت المقاومة العراقية بالطيران المسير القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد غرب العراق.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: “استمراراً بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، ورداً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، استهدف مقاومونا بالطائرات المسيرة الاحتلال الأمريكي في قاعدة عين الأسد”، مؤكدة على استمرار المقاومة بدك معاقل العدو.

وكانت المقاومة العراقية استهدفت في وقت سابق اليوم قوات الاحتلال الأمريكي الموجودة في قاعدة قسرك بريف الحسكة.

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المقاومة العراقية تستهدف قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة قسرك بريف الحسكة

بغداد-سانا استهدفت المقاومة العراقية بالطيران المسير قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة قسرك بريف الحسكة.

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