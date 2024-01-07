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التعليم العالي تمدد فترة تسجيل الطلاب المستجدين والقدامى في المعاهد التقانية

2024-01-07

دمشق-سانا

مددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فترة تسجيل الطلاب المستجدين والقدامى في المعاهد التقانية الخاضعة لإشراف المجلس الأعلى للتعليم التقاني، وذلك حتى يوم الخميس 11-1-2024.

وأكدت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم عدم السماح للطلاب الذين لم يسجلوا بالتقدم لامتحانات الفصل الأول لهذا العام، وعدم تثبيت درجات أعمالهم في هذا الفصل.

وكانت الوزارة أعلنت الأسبوع الماضي آن آخر موعد لتسجيل الطلاب المستجدين والقدامى في الجامعات ينتهي في الـ 15 من شهر كانون الثاني الجاري.

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