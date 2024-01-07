142 من موظفي الأونروا ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، أن 142 من موظفيها خسروا حياتهم جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، مشيرة إلى أن هذا العدد من الضحايا هو الأعلى في تاريخ المنظمة.

وقالت الوكالة في بيان اليوم نقلته وكالة وفا: ” إن ما يحدث في قطاع غزة هو أخطر من نكبة عام 1948، بعد أن حولته “إسرائيل” إلى مكان لا يصلح للعيش “، لافتة إلى أن مئات الآلاف من الفلسطينيين في القطاع يتضورون جوعاً، وهذا يتطلب مضاعفة الجهود للسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

وأشارت الأونروا إلى أن 130 منشأة ومدرسة تابعة لها أصيبت بشكل مباشر في القصف الإسرائيلي على القطاع .

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