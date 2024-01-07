غرفة تجارة دمشق تبحث مع السفير البرازيلي سبل تعزيز العلاقات التجارية

دمشق-سانا

بحث رئيس وأعضاء غرفة تجارة دمشق مع سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى سورية، أندريه دوس سانتوس، سبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

كما بحث الجانبان في مقر غرفة التجارة الصعوبات والعقبات التي تواجه التبادل التجاري للعمل على تذليلها، وتشكيل وفد سوري لزيارة البرازيل، والاجتماع مع غرف التجارة فيها لتعزيز التواصل بشكل أفضل، وإعادة تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.

رئيس غرفة تجارة دمشق محمد أبو الهدى اللحام أكد ضرورة توظيف العلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين لتفعيل التبادل التجاري وإعادته إلى ما كان عليه في عام 2010، وتطويره من خلال عمليتي الاستيراد والتصدير.

بدوره أشار أمين سر غرفة تجارة دمشق وسيم القطان إلى ضرورة التعاون والتنسيق الدائم بين غرفة تجارة دمشق وغرفة تجارة سان باولو، لحل الصعوبات التي تواجه عدداً من التجار، وخاصة في استيراد مادة البن، موضحاً أن غرفة تجارة دمشق ستقوم بتشكيل وفد لزيارة البرازيل ومناقشة عقد اتفاقية مع غرفة تجارة سان باولو لإيجاد الآلية المناسبة لتنظيم تبادل البيانات التي تعنى بالتبادل التجاري بين البلدين، وإعادة بناء الثقة عن طريق حل المشاكل والمعوقات التي قد تعترض عمليات الاستيراد والتصدير.

من جهته أكد السفير البرازيلي أهمية زيارة وفود تجارية سورية إلى البرازيل، والاطلاع على المنتجات والإمكانيات المتاحة، وإيجاد حلول لتطوير العلاقات التجارية، والوصول إلى مستوى أفضل لعمليات الاستيراد والتصدير، وتأسيس قنوات تجارية لتجنب أي مشاكل، وتطوير العمل على جميع الأصعدة.

علي عجيب وعلياء حشمه

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