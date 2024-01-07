هزة أرضية بقوة خمس درجات تضرب منطقة في اليابان

طوكيو-سانا

ضربت هزة أرضية بقوة خمس درجات على مقياس ريختر اليوم، جنوب غرب منطقة أناميزو في اليابان.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن “الهزة وقعت على عمق 10 كيلومترات عند خط عرض 37.17 درجة شمالاً، وخط طول 136.86 درجة شرقاً، دون ورود تقارير حول وقوع ضحايا أو أضرار مادية”.

وكان زلزال بلغت شدته 7.5 درجات على مقياس ريختر ضرب الاثنين الماضي غرب اليابان، أعقبته هزات ارتدادية قوية، ما أسفر عن مقتل 126 شخصاً وإصدار تحذيرات من حدوث موجات مد تسونامي.

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