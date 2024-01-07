(معجم المؤلفين في محافظة حمص)… كتاب جديد للأديب عيسى إسماعيل

دمشق-سانا

يتضمن كتاب (معجم المؤلفين في محافظة حمص) للأديب عيسى إسماعيل حياة الأدباء بمختلف أجناسهم وأشكال كتاباتهم في محافظة حمص من عام 1950 إلى عام 2021، وذلك لتوثيق حياة الكتاب والحفاظ على تقديرهم عبر التاريخ لما قدموه من ثقافات مختلفة لبلادهم.

وحرص إسماعيل في كتابه على أن يدرج كل من قام بالتأليف حتى ولو كان كتيباً صغيراً يمتلك وثيقة ثقافية خلال سبعين عاماً وأكثر، معتمداً التوثيق والدقة في المتابعة.

وأشار إسماعيل في كتابه إلى ما ناله بعض المؤلفين من تكريمات قبل الموت أو بعده، أو تكريم من هم على قيد الحياة، ومنهم من نال تكريمات على غاية بالأهمية مثل أحمد أسعد الحارة وغيره.

وشمل الكتاب مئتين وثلاثة وأربعين كاتباً وكاتبة، وقد صدر لهم قرابة ألف وأربعمئة كتاب، ويعتبر أول معجم في محافظة حمص يقدم سير المؤلفين ومعلومات مفصلة عن تحولات حياتهم وأنواع مؤلفاتهم وتاريخ صدورها.

يذكر أن الكتاب من إصدارات دار الإرشاد ويقع في 200 صفحة من القطع الكبير ومؤلفه عضو اتحاد الكتاب العرب جمعية القصة والرواية، وله العديد من المؤلفات الأدبية، ونال تكريمات وجوائز منها جائزة توتول، وكتب في العديد من الصحف والدوريات.

محمد خالد الخضر

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