الجيش الروسي يسقط مقاتلتين و38 مسيرة أوكرانية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تمكنت خلال الساعات الـ 24 الماضية من إسقاط مقاتلتين و38 مسيرة أوكرانية، والقضاء على أكثر من 610 من الجنود والمرتزقة، وتدمير مدافع وعربات مدرعة على مختلف المحاور.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة أن قواتها صدت على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا أربع هجمات، وبلغت خسائر العدو 50 عسكرياً، وتم تدمير مدافع وعتاد له وعربات تشيكية.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك القضاء على 55 عسكرياً، وعلى محور دونيتسك قتل وإصابة 300 عسكري، وتدمير أسلحة ومدافع ومدرعات وآليات ومستودع ذخيرة، فيما بلغت خسائر العدو على محور جنوب دونيتسك 130 عسكرياً وتدمير معدات وأسلحة ومدافع غربية، كما تم على محور زابوروجيه القضاء على 40 عسكرياً أوكرانيا، وعلى محور خيرسون 35 عسكرياً.

ووفقاً للوزارة تم إسقاط مقاتلة “سو-25” قرب مدينة دنيبروبتروفسك ومقاتلة “سو-27” قرب مدينة كريفوي روغ بمقاطعة دنيبروبتروفسك وسط أوكرانيا، وإسقاط 38 مسيرة في لوغانسك ودونيتسك وخاركوف وزابوروجيه.

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