وزير الاتصالات يبحث مع السفير الهندي سبل تعزيز التعاون لتطوير تقانة المعلومات

دمشق-سانا

بحث وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب مع السفير الهندي في سورية ارشاد أحمد سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الاتصالات وتقانة المعلومات.

وبين الوزير الخطيب خلال اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة اليوم أهمية التعاون لتطوير مركز التميز السوري الهندي في الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات، والعمل على منح المتدربين فيه شهادات من أحد المراكز المتخصصة في الهند، لافتاً إلى دور المنصات التعليمية الإلكترونية الحديثة في تقديم دورات نوعية ومتخصصة بقطاعات التحول الرقمي والأمن السيبراني والحوسبة السحابية.

ونوه الوزير الخطيب بالدورات النوعية التي تقام بمركز التميز السوري الهندي وتنوعها في علوم الاتصالات والشبكات والإنترنت حيث تستهدف تدريب وتأهيل الكوادر في القطاعين العام والخاص.

من جانبه، جدد السفير الهندي التأكيد على رغبة بلاده في تطوير وتعزيز التعاون مع سورية في مجال الاتصالات وتقانة المعلومات، مؤكداً على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين الهند وسورية.

بدوره، المدير العام للهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات الدكتور وسيم الجنيدي أكد أن نجاح مركز التميز السوري في تدريب الكوادر الوطنية على المجالات المختلفة للتحول الرقمي كان ثمرة التعاون بين البلدين الصديقين، موضحاً أهمية الاستفادة من خبرات المدربين لدى الجانب الهندي في إقامة دورات المركز.

نور يوسف

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