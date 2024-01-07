التعليم العالي: امتحان لغة استثنائي للقيد بدرجة الماجستير في الـ 15 من الشهر الجاري

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم عن إجراء امتحان استثنائي للغات الأجنبية للقيد بدرجة الماجستير عند الساعة الـ 10 من صباح يوم الـ 15 من الشهر الجاري.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه تقرر إجراء امتحان لغة استثنائي لإتاحة الفرصة للطلاب الراغبين بالتقدم إلى مفاضلات الدراسات العليا في الجامعات.

وكانت وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والصحة أعلنتا في الـ 28 من شهر كانون الأول الماضي قبول طلبات الانتساب إلى المفاضلة الموحدة لخريجي كليات الطب وطب الأسنان.

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