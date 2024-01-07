انطلاق انتخابات تشريعية في بنغلادش

دكا-سانا

بدأت في بنغلادش اليوم عمليات الاقتراع في انتخابات تشريعية يرجّح أن تفوز فيها رئيسة الوزراء الشيخة حسينة بولاية خامسة، وسط مقاطعة أحزاب المعارضة الرئيسية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن لجنة الانتخابات قولها: “إنه تم نشر نحو700 ألف شرطي وعنصر من قوات الاحتياط إلى جانب نحو مئة ألف من عناصر القوات المسلحة للمحافظة على النظام خلال الاقتراع”.

وشهدت بنغلادش، البالغ عدد سكانها نحو 170 مليون نسمة والتي كانت تعاني فقراً مدقعاً، نمواً اقتصادياً قوياً تحت قيادة حزب رابطة عوامي الذي تتزعمه حسينة.

ووصفت حسينة في تصريح بعد الإدلاء بصوتها الحزب القومي البنغلادشي الذي دعا لمقاطعة الانتخابات بأنه “منظمة إرهابية”، معلنة أنها تبذل قصارى جهدها لضمان استمرار الديمقراطية في هذا البلد.

وتشهد الانتخابات منافسة بين رئيسة الوزراء حسينة، وهي ابنة مؤسس البلاد، وخالدة ضياء التي تولّت رئاسة الحكومة مرّتين.

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