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وسائل إعلام فلسطينية: 10 شهداء في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

2024-01-07

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المقاومة الفلسطينية تستهدف برشقات صاروخية مستوطنات “ناحل عوز” و”صوفا” و”حوليت” رداً على مجازر الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة في قطاع غزة

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