وسائل إعلام فلسطينية: 10 شهداء في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
رئيس مجلس الشعب يعزي بضحايا الاعتداءين الإرهابيين في مدينة كرمان الإيرانية
2024-01-05
المقداد يعزي عبد اللهيان بضحايا التفجيرين الإرهابيين في كرمان
2024-01-04
المهندس عرنوس يعزي النائب الأول للرئيس الإيراني بضحايا التفجيرين الإرهابيين في كرمان
2024-01-04
سورية تدين الاعتداءين الإرهابيين في كرمان وتؤكد تضامنها مع إيران بمواجهة الإرهاب والمؤامرات
2024-01-04
موقع سلوفاكي: دمشق ما زالت مقصداً للسواح الباحثين عن الجمال والتاريخ
2024-01-02
كنعاني: اعتداءات الكيان الصهيوني على سورية انتهاك واضح للقوانين الدولية
2024-01-01
مكتبة الأسد الوطنية تستعيد مخطوطاً نادراً بعد إعارته لأربع سنوات لسلطنة عمان
2023-12-29
محليات
استشهاد ضابط شرطة وإصابة 4 عناصر في درعا
2024-01-07
الحرارة أعلى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً
2024-01-07
إعادة محطة كهرباء تل تمر إلى الخدمة بعد إصلاح خط التوتر المغذي لها
2024-01-06
بإضافة نماذج جديدة للمعالم الأثرية.. الشاب فاروق سايس يطور مشروع (ماكيت لعبة الحصن) للأطفال
2024-01-06
الطائفة الأرمنية تقيم الصلوات والقداديس بمناسبة عيد الميلاد المجيد
2024-01-06
أمطار متفاوتة الغزارة أعلاها 35 مم في تل بيدر بريف الحسكة
2024-01-06
الجو بين الصحو والغائم جزئياً وأمطار متوقعة فوق المناطق الساحلية
2024-01-06
رياضة
النواعير يفوز على الجلاء في ختام الجولة العاشرة في دوري كرة السلة للرجال
2024-01-06
بولونيا يتعادل مع جنوى في الدوري الإيطالي
2024-01-06
الاتحاد أهلي حلب يفوز على الوحدة في الجولة العاشرة لدوري كرة السلة للرجال
2024-01-05
منتخب سورية لكرة القدم يتعادل مع منتخب قيرغزستان ودياً تحضيراً لكأس آسيا
2024-01-05
بثلاثية نظيفة العربي يفوز على النضال في دوري الدرجة الأولى بكرة القدم للشباب
2024-01-05
الكاف يعلن زيادات ضخمة في جوائز بطولة أمم أفريقيا
2024-01-04
جيرونا يفوز على أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني
2024-01-04
اقتصاد
زراعة حمص تبيع 14 ألف غرسة مثمرة حتى الآن
2024-01-07
وزير الصناعة: المرسوم التشريعي رقم (3) يحقق المرونة في العمل ويفعل الإنتاج
2024-01-06
قيمة منتجات شركة بردى تتجاوز 8.3 مليارات ليرة وأسعارها أقل من السوق بـ 25 بالمئة
2024-01-06
إكثار بذار درعا ينفذ خطته للموسم الحالي بزراعة 989 طناً من بذار القمح
2024-01-05
زراعة نحو 365 ألف هكتار بالقمح و454 ألف هكتار بالشعير
2024-01-05
صناعة دبس الزبيب في ريف حمص.. عوائد اقتصادية وفوائد غذائية
2024-01-05
وزارة المالية في 2023.. تخفيضات ضريبية واسعة لذوي الدخلين المحدود والمقطوع والتوسع في منح القروض دون كفلاء
2024-01-04
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الشريط الإخباري
التعليم العالي: امتحان لغة استثنائي للقيد بدرجة الماجستير في الـ 15 من الشهر الجاري
وزير الصناعة: المرسوم التشريعي رقم (3) يحقق المرونة في العمل ويفعل الإنتاج
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بإحداث الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء
الاحتلال الأمريكي يسرق حمولة 56 صهريجاً من نفط الجزيرة السورية
الرئيس الأسد يصدر القانون رقم (1) الخاص بتنظيم عمل الاتحاد الوطني لطلبة سورية
الطائفة الأرمنية تقيم الصلوات والقداديس بمناسبة عيد الميلاد المجيد
الجو بين الصحو والغائم جزئياً وأمطار متوقعة فوق المناطق الساحلية
162 شهيداً فلسطينياً في اليوم الـ 91 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
الجو غائم جزئياً وأمطار على المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة
المقداد يعزي عبد اللهيان بضحايا التفجيرين الإرهابيين في كرمان
وسائل إعلام فلسطينية: 10 شهداء في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة
2024-01-07
2024-01-07
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