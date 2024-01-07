واشنطن بوست: العاصمة الأمريكية تنزلق إلى حالة فوضى مخيفة مع ارتفاع معدلات الجريمة والتشرد

واشنطن-سانا

كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن تسجيل مدينة واشنطن أعلى معدلات لجرائم القتل، حيث وصل عدد ضحايا هذا النوع من الجرائم العام الماضي إلى 274 شخصاً، وهو أعلى رقم يسجل في المدينة منذ ربع قرن وسط ارتفاع عدد حوادث إطلاق النار وانتشار ظاهرة التشرد على نحو غير مسبوق.

واعتبرت الصحيفة في سياق مقال أعده كولبرت كينغ أن العاصمة الأمريكية واشنطن تنزلق إلى حالة مخيفة من الفوضى المشينة لدرجة أن مسؤولي الإسكان والتنمية الحضرية فيها أصدروا تقريراً شاملاً يتهم المدينة بالفشل في توفير سكن لائق وآمن وصحي للمقيمين، وهذا ما أحرج العمدة موريل باورز الذي اضطر لتشكيل فريق قيادة جديد لم يثبت جدارته بعد.

وأشارت الصحيفة إلى أن ظاهرة التشرد تزداد دون أن تلفت اهتمام المسؤولين في واشنطن، وفي ظل هذه الكارثة الإنسانية يقف أعضاء مجلس المدينة مكتوفي الأيدي كحالهم أمام مشكلة انتشار المخدرات، وارتفاع عدد الوفيات المرتبطة بها.

وأوضحت الصحيفة أن نسبة الجرائم في واشنطن بلغت 40 بالمئة لكل 100 ألف شخص خلال العام الماضي، وعدداً كبيراً من جرائم القتل وقعت جراء حوادث إطلاق نار في الشهر الماضي وحده.

وبينت الصحيفة أن للأطفال والمراهقين حصة كبيرة من عدد قتلى هذه الجرائم، حيث قتل العام الماضي 106 أطفال وسط تزايد ملحوظ لجرائم العنف والطعن.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency