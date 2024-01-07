7كانون الثاني 1984- عدوان إسرائيلي بالدبابات على مدينة صيدا اللبنانية

دمشق-سانا

1610- العالم الإيطالي غاليلو غاليلي يكتشف أكبر أربعة أقمار لكوكب المشتري، وسميت بالأقمار الغاليلية نسبة إليه.

1782- تأسيس أول بنك تجاري سمي بنك أمريكا الشمالي.

1785- القيام بأول رحلة جوية تعبر بين إنكلترا وفرنسا، بواسطة منطاد هوائي.

1797- البرلمان الإيطالي يتبنى الألوان الثلاثة، الأخضر والأبيض والأحمر، لتكون ألوان العلم الوطني الإيطالي.

1919- انتفاضة عيد الميلاد في الجبل الأسود.

1927- إجراء أول اتصال تلفوني دولي من نيويورك إلى لندن.

1953- الرئيس الأمريكي هاري ترومان يعلن أن الولايات المتحدة طورت قنبلة هيدروجينية.

1959- الولايات المتحدة الأمريكية تعترف رسمياً بحكومة فيدل كاسترو في كوبا.

1962- الرئيس الأندونيسي أحمد سوكارنو أحد مؤسسي حركة عدم الانحياز، يتعرض لمحاولة اغتيال فاشلة.

1979- القوات الفيتنامية تجتاح بنوم بنه عاصمة كمبوديا، وتسيطر عليها وتطرد قوات الخمير الحمر ورئيسهم بول بوت.

1984- عدوان إسرائيلي بالدبابات على مدينة صيدا اللبنانية.

1990- إيطاليا تغلق برج بيزا المائل أمام الزوار، بسبب اشتداد درجة ميله والخوف عليه من السقوط.

2015- هجوم مسلح على صحيفة شارلي إيبدو في العاصمة الفرنسية باريس، يسفر عن مقتل 12 شخصاً وإصابة 10 آخرين.

من مواليد هذا اليوم:

1941- جون ووكر، عالم كيمياء إنكليزي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1997.

من وفيات هذا اليوم:

1984- ألفريد كاستلر، عالم فيزياء فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1966.

أعياد ومناسبات:

مهرجان العشبات السبع في اليابان.