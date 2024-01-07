7كانون الثاني 1984- عدوان إسرائيلي بالدبابات على مدينة صيدا اللبنانية

دمشق-سانا
1610- العالم الإيطالي غاليلو غاليلي يكتشف أكبر أربعة أقمار لكوكب المشتري، وسميت بالأقمار الغاليلية نسبة إليه.
1782- تأسيس أول بنك تجاري سمي بنك أمريكا الشمالي.
1785- القيام بأول رحلة جوية تعبر بين إنكلترا وفرنسا، بواسطة منطاد هوائي.
1797- البرلمان الإيطالي يتبنى الألوان الثلاثة، الأخضر والأبيض والأحمر، لتكون ألوان العلم الوطني الإيطالي.
1919- انتفاضة عيد الميلاد في الجبل الأسود.
1927- إجراء أول اتصال تلفوني دولي من نيويورك إلى لندن.
1953- الرئيس الأمريكي هاري ترومان يعلن أن الولايات المتحدة طورت قنبلة هيدروجينية.
1959- الولايات المتحدة الأمريكية تعترف رسمياً بحكومة فيدل كاسترو في كوبا.
1962- الرئيس الأندونيسي أحمد سوكارنو أحد مؤسسي حركة عدم الانحياز، يتعرض لمحاولة اغتيال فاشلة.
1979- القوات الفيتنامية تجتاح بنوم بنه عاصمة كمبوديا، وتسيطر عليها وتطرد قوات الخمير الحمر ورئيسهم بول بوت.
1984- عدوان إسرائيلي بالدبابات على مدينة صيدا اللبنانية.
1990- إيطاليا تغلق برج بيزا المائل أمام الزوار، بسبب اشتداد درجة ميله والخوف عليه من السقوط.
2015- هجوم مسلح على صحيفة شارلي إيبدو في العاصمة الفرنسية باريس، يسفر عن مقتل 12 شخصاً وإصابة 10 آخرين.
من مواليد هذا اليوم:
1941- جون ووكر، عالم كيمياء إنكليزي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1997.
من وفيات هذا اليوم:
1984- ألفريد كاستلر، عالم فيزياء فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1966.
أعياد ومناسبات:
مهرجان العشبات السبع في اليابان.