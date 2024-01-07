عبد اللهيان: يجب التحرك العملي لوقف جرائم الصهيونية في غزة

طهران-سانا

جدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان دعوة بلاده المجتمع الدولي إلى التحرك العملي لوقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة، والتصدي لمختلف أشكال الإرهاب.

وقال عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا الليلة الماضية: إنه يجب التحرك العملي لوقف جرائم الكيان الصهيوني وعمليات الإبادة الجماعية المستمرة، وقتل المدنيين في قطاع غزة، وتسهيل إرسال المساعدات الإنسانية، ومنع الهجرة القسرية، وإقرار حق الفلسطينيين بتقرير مصير مستقبل بلادهم.

وأشار عبد اللهيان خلال الاتصال الهاتفي إلى أن السبيل الوحيد لمنع انتشار الصراعات في المنطقة وإحلال السلام الدائم فيها هو ضرورة الاهتمام المسؤول بجذور التحديات، وكذلك التصميم الجاد على المساعدة في حلها، لافتاً إلى أن أمريكا والكيان الصهيوني مسؤولان عن الإبادة الجماعية في غزة.

وشدد عبد اللهيان على أن أمن غزة والضفة الغربية وأمن المنطقة مترابطان والحرب ليست الحل، مؤكداً أن إيران هي الداعم الأكثر صدقاً للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

من جانبها أدانت وزيرة الخارجية الفرنسية العمل الإرهابي الذي وقع في كرمان يوم الأربعاء الماضي، معربة عن قلقها إزاء تزايد حدة التوترات في المنطقة.

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