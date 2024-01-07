عشرات الشهداء والجرحى جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين مساء اليوم جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 92 على قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال قصف منازل الفلسطينيين في منطقة السرايا بمدينة غزة ما أدى لاستشهاد 10 فلسطينيين وإصابة العشرات بجروح، كما استشهدت طفلة وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلاً في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع.

واستشهد 4 فلسطينيين وأصيب عدد آخر جراء قصف طيران الاحتلال مخيم النصيرات ومنطقة الزوايدة بالتزامن مع إطلاق الاحتلال قنابل فسفورية بشكل مكثف باتجاه خيم النازحين في المخيم.

وفي جنوب القطاع قصف طيران الاحتلال ومدفعيته عدداً من المنازل في مدينة خان يونس ما أدى لاستشهاد 7 فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال غرب المدينة، بينما استشهد فلسطيني إثر قصف الاحتلال شارع صلاح الدين في حي النصر شمال شرقي رفح.

وأكد مدير دائرة الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بقطاع غزة أن الاحتلال يواصل قصفه بالمدفعية والطائرات المسيرة محيط مستشفى الأمل جنوب القطاع.

وأعلنت الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا العدوان الاسرائيلي المتواصل لليوم الـ 92 على القطاع المنكوب إلى 22722 شهيداً و 58166 جريحاً بينهم 10 آلاف طفل، و7 آلاف امرأة، و7 آلاف مفقود جلهم من الأطفال.

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