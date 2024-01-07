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إصابة أربعة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية

2024-01-06

القدس المحتلة-سانا

أصيب أربعة فلسطينيين بجروح مساء اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات عقربا جنوب نابلس والخضر جنوب بيت لحم وزيتا شمال طولكرم واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة أربعة منهم بجروح وآخرين بحالات اختناق.

وفي السياق اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي جبع ويعبد جنوب جنين وداهمت المنازل واعتقلت شابين.

وأصيب عدد من الفلسطينيين أمس جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم في مناطق متفرقة بالضفة.

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