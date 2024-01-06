إعادة محطة كهرباء تل تمر إلى الخدمة بعد إصلاح خط التوتر المغذي لها

الحسكة-سانا

أنهت الشركة العامة لكهرباء محافظة الحسكة أعمال إصلاح خط توتر 66 ك ف المغذي لمحطة كهرباء تل تمر واعادتها إلى الخدمة.

وأكد مدير عام الشركة المهندس صالح إدريس في تصريح لمراسل سانا إعادة محطة تل تمر إلى الخدمة بعد يومين من توقفها جراء الأضرار التي طالت خط توتر 66 ك ف المغذي لها نتيجة العدوان التركي على قرية أم الكيف بريف تل تمر الشمالي .

وأضاف إدريس: إن الشركة بدأت تزويد القرى والتجمعات السكانية التي تتم تغذيتها من المحطة بالتيار الكهربائي تدريجياً ، لافتاً إلى أن خروج المحطة ليس الأول وخرجت خلال السنة الماضية وبشكل متكرر جراء الاعتداءات التركية على المنطقة وتحديداً أرياف تل تمر وأبو راسين.

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