(ألوان وظلال) … مسرحية لتكريم الأديب وليد إخلاصي في حلب

حلب-سانا

افتتحت اليوم أيام احتفالية يوم المسرح العربي التي تقيمها وزارة الثقافة ومديرية المسارح والموسيقا في حلب على مدار خمسة أيام على خشبة مسرح نقابة الفنانين.

وتعرض المديرية خلال أيام الاحتفالية مسرحية (ألوان وظلال) المستقاة من عمل (الثرثرة) للأديب الراحل وليد إخلاصي بتوقيع المخرج الدكتور محمد الشيخ.

وبينت مديرة مسرح حلب القومي رنا ملكي في تصريح لمراسل سانا أنّ أيام احتفالية يوم المسرح العربي في حلب خُصصت لتكريم الأديب الراحل إخلاصي من خلال إعادة إحياء أحد أعماله بصورة إخراجية جديدة وإسقاطات على الواقع الراهن.

وأضافت ملكي: يأتي طرح مسرحية (ألوان وظلال) ضمن غاية مديرية المسارح والموسيقا في تنويع عناوين المسرحيات ومضامينها بحيث ترضي جميع الاهتمامات.

ولفت المخرج الشيخ إلى هيكلية المسرحية التي تعتمد على الصورة واللون والتعبير أكثر من الحوار موضحا أنّ ما يعيشه العالم من تضليل إعلامي في ظل هيمنة بعض القوى العالمية وعلى رأسها أمريكا، يحتم على صناع الفن والإعلام توعية الناس .

وأشار الفنان ثائر جلجوقة إلى أن المسرحية تطرح ظاهرة حقيقية تمثل العقل ومجموعة من العملاء يمثلون الرجعية والعسكرة الأمريكية يحاولون أدلجة هذا العقل وفق معاييرهم.

وتطرق الفنان الشاب يزن تركماني إلى دوره في شخصية العابر وهي شخصية تعرضت لغسيل دماغ إلى جانب شخصيات تمثل بقع مختلفة من العالم، مضيفاً أن المسرحية تعتمد على المذهب العبثي أو الكوميديا المظلمة تم تحويل النص الذهني فيها إلى نص حياتي وواقعي ضمن حلول إخراجية مناسبة.

أوهانيس شهريان

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency