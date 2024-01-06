النواعير يفوز على الجلاء في ختام الجولة العاشرة في دوري كرة السلة للرجال

حلب-سانا

فاز فريق النواعير على الجلاء بنتيجة 74-72 نقطة في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرض صالة الجلاء في حلب بختام الجولة العاشرة من دوري كرة السلة لفئة الرجال.

وضمن الجولة ذاتها فاز الكرامة على الحرية 81-77 نقطة في المباراة التي جمعتهما في صالة غزاون أبو زيد في حمص وبهذه النتيجة حافظ الوحدة على الصدارة يليه النواعير وفي جعبة كل منهم 17 نقطة مع مراعاة فارق التسجيل ثم الاتحاد أهلي حلب والجلاء بـ 16 نقطة لكل فريق فالجيش 14 نقطة والحرية 13 نقطة والوثبة بـ 10 نقاط.

سامر خزمة

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