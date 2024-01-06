المقاومة اللبنانية تستهدف ثلاثة مواقع للعدو الإسرائيلي

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية بالأسلحة المناسبة اليوم ثلاثة مواقع للعدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، محققة فيها إصابات مباشرة.

وقالت المقاومة في بيان لها: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة، استهدفت المقاومة تجمعاً لجنود ‏العدو في محيط موقع المنارة بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابة مباشرة،‏ وتجمعاً آخر لجنود ‏العدو في محيط موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة، وأوقعوا فيه إصابات بين قتيل وجريح، إضافة إلى تجمع لجنود العدو ‏في مستوطنة أفيفيم بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابة مباشرة”.

وكانت المقاومة استهدفت في وقت سابق اليوم بـ 62 صاروخاً متعدداً قاعدة المراقبة الجوية للعدو الإسرائيلي (ميرون)، وأصابته إصابة مباشرة، كرد أولي على اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، في ضاحية بيروت الجنوبية.

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