المقاومة الفلسطينية تواصل التصدي لقوات الاحتلال في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مكبدة إياها خسائر فادحة بالأرواح والآليات.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: إن مقاتليها قضوا على قوة صهيونية راجلة مكونة من 8 جنود من نقطة الصفر، بعد إيقاعهم في كمين محكم وسط منطقة بني سهيلا شرق خان يونس جنوب القطاع.

وأضافت المقاومة في بيانها: إن مقاتليها فجروا عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية متحصنة داخل مبنى في منطقة خزاعة شرق مدينة خان يونس، وأوقعوهم بين قتيل ومصاب.

وأشارت المقاومة إلى أن مقاتليها خاضوا اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة الرشاشة وقذائف الـ آر بي جي شرق خان يونس، وفجروا دبابة بعبوة “شواظ”، واستهدفوا أخرى بقذيفة “الياسين 105” في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

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