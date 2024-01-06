الدكتورة سليمان: القانون رقم 1 يسهم في تطوير وتعزيز العملية التعليمية

دمشق-سانا

أكدت الدكتورة دارين سليمان رئيسة الاتحاد الوطني لطلبة سورية أهمية القانون رقم 1 الخاص بتنظيم عمل الاتحاد الوطني لطلبة سورية الذي صدر اليوم ليضاف إلى سلسلة المراسيم والقوانين التي يحظى بها الطلبة ضمن الرعاية الكريمة التي يوليها الرئيس بشار الأسد لقطاع التعليم والطلبة وتوفير كل ما يسهم في تطوير وتعزيز العملية التعليمية وجوانب دعمها.

وأوضحت الدكتورة سليمان في تصريح لـ سانا أن القانون جاء بعد حوار طلابي ونقاشات مستفيضة شاركت بها الكوادر الطلابية ليكون مستوحى من واقع الحياة الطلابية والتعليمية ومراعياً للتطورات العصرية، ويواكب إحداث العديد من الجامعات وتطور منظومة التعليم العالي وتعدد أنماط التعليم ما يعطي مرونة في آلية عمل المنظمة ودورها في الحياة التعليمية والثقافية والاجتماعية للطالب السوري.

ولفتت الدكتورة سليمان إلى أن القانون يؤّمن بيئة مؤسساتية وتنظيمية يستطيع الطلاب من خلالها التعبير عن آرائهم والمشاكل التي تواجههم في حياتهم الطلابية، وتمثيلهم في اللجان والمجالس الجامعية للمشاركة في اتخاذ القرارات بما يخدم العملية التعليمية ويحقق مصالح الطلبة في التحصيل العلمي وتحسين الخدمات المقدمة لهم، وكذلك العمل على بناء شخصية الطالب وتكوينه المعرفي والقيمي والثقافي، وتفعيل الحياة الاجتماعية في المؤسسات التعليمية ودعم أشكال التواصل بين الطلاب من جهة وبين الطلاب والجهاز التعليمي والإداري من جهة أخرى.

وأشارت رئيسة الاتحاد إلى أن القانون يوفر بيئة تساعد الطلاب على تعزيز مهاراتهم وتمكنهم من استثمار طاقاتهم الإبداعية بالشكل الأمثل وتكريس قيم التطوع والتفوق والتميز وتشجيع الإبداع والابتكار لدى الطلاب وتوجيههم لخدمة المجتمع، وهو ينظم عمل الاتحاد كمنظمة شعبية طلابية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

هيلانه الهندي

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